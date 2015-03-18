На севере столицы сгорел автомобиль

На севере Москвы сгорел стоявший у дома автомобиль

На проезде Черепановых сгорел автомобиль, припаркованный около одного из домов. Причина возгорания пока не установлена, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

В ночь на 18 марта произошло возгорание припаркованного автомобиля, которое распространилось на площадь 3 квадратных метра. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили огонь.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сгорел автомобиль марки Mercedes, также в результате пожара был поврежден автомобиль Suzuki.

В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.