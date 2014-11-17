Работа газопровода в Подмосковье восстановлена

Фото: M24.ru

Экстренные службы восстановили работу газопровода в Ступинском районе Подмосковья, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

Возобновить газоснабжение по штатной схеме удалось в 9.30. В работах участвовали 33 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники.

Напомним, днем 16 ноября в МЧС поступило сообщение о прорыве газопровода в поселении Семеновское Ступинского района. ЧП произошло из-за земляных работ, из-за него без газа остались 850 человек.

Сотрудники "Мособлгаза" проведут поквартирный и подворовый обход в для инструктажа населения и для предотвращения утечки газа.

Добавим, что в центре Москвы в результате неисправности на другой газораспределительной подстанции произошло несколько пожаров в квартирах.

Возгорания проходили в 14 домах, каждый по отдельному адресу, и в 18 квартирах. В 11 помещениях пожары были ликвидированы силами спасательных подразделений, в некоторых квартирах - жильцами. Было спасено 12 человек, около 600 эвакуировали.

Как ранее заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пострадавшие квартиры будут восстановлены за счет городского бюджета. По факту пожаров начата доследственная проверка.