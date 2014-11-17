Движение автобусов в центре столицы восстановлено после пожара

Движение автобусов № 4 и 155 в Пресненском районе восстановлено

Автобусы № 4 и 155 вновь следуют по обычным маршрутам, передает телеканал "Москва 24". В воскресенье вечером их движение было изменено из-за газовой аварии и пожаров в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе произошли возгорания в 18 квартирах. В результате ЧП пострадали четыре человека. Одна женщина госпитализирована.

Возгорания в домах на Шелепихинской набережной произошли в результате неисправности на газораспределительной подстанции. Столичным пожарным удалось спасти около 12 человек. Около 600 человек было эвакуировано.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники службы Мосгаза, префектуры и управ района совместно с сотрудниками МЧС. Для жителей, проживавших в 18 пострадавших квартирах, на безвозмездной основе предоставлена гостиница.

Как ранее заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пострадавшие квартиры будут восстановлены за счет городского бюджета. Отметим, что по факту пожаров в квартирах в Пресненском районе уже начата доследственная проверка.