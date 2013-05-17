Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2013, 13:41

Происшествия

300 человек эвакуированы из-за пожара в центре Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные спасатели эвакуировали 300 человек из-за пожара в центре Москвы, который произошел днем 17 мая.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве со ссылкой на начальника службы Виктора Бирюкова, возгорание произошло в бытовке около дома 26 по Леонтьевскому переулку. В помещении рабочие хранили строительные материалы и инвентарь, который и загорелся.

Были эвакуированы жильцы близлежащих домов и сотрудники офисов, которые находились рядом с бытовкой. Пострадавших нет, пожар был потушен приблизительно за 20 минут.

Сайты по теме


пожары эвакуация офисы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика