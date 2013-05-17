В центре подмосковного Дмитрова горит рынок

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупный пожар тушат в подмосковном городе Дмитров. По данным регионального МЧС, жертв и пострадавших нет.

Сообщение о происшествии поступило пожарным в четверг около 22.39. Прибывшие спасатели обнаружили горящее на "Торговой площади" деревянное кафе "Торнадо". Двухэтажное здание было полностью охвачено огнем, пламя также перекинулось на примыкающие к кафе торговые ряды.

К 23.44 пожар удалось локализовать. Его площадь составляет около 300 квадратных метров. Тушение пожара продолжается.