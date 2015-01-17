СК проводит проверку по факту гибели двух женщин при пожаре на Поклонной улице

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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух женщин при пожаре на западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Как добавляют в МЧС, в 13.31 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме на Поклонной улице. В 13.47 на место прибыли первые пожарные, а спустя 4 минуты пожар был ликвидирован. После инцидента в квартире были обнаружены тела двух женщин 1943 и 1971 года рождения.

В данный момент проводится доследственная проверка. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что на западе Москвы в субботу произошел аналогичный случай. В результате пожара также погибли две женщины, еще восемь человек были госпитализированы. Возгорание произошло в квартире дома №5 на 2-ой Филевской улице.