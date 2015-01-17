При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли две женщины

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В результате пожара в жилом доме на западе Москвы погибли две женщины, еще восемь человек были госпитализированы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар произошел в квартире на седьмом этаже по адресу: улица 2-я Филевская, дом 5, корпус 2. Информация о нем поступила в службу "01" в 0.20. Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире горят личные вещи и мебель.

В целях безопасности, 18 жителей подъезда были эвакуированы.