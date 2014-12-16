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Следствие

16 декабря 2014, 11:41

Иномарки общей стоимостью в 100 млн рублей подожгли - следствие

пожары следствие иномарки поджоги

Люксовые иномарки в центре Москвы сгорели из-за поджога

В деле об автопожаре в центре столицы, в результате которого сгорели 12 дорогих иномарок, появились первые выводы специалистов. Экспертиза показала, что машины подожгли злоумышленники, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества". Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, что иномарки общей стоимостью около 100 миллионов рублей (среди пострадавших машин были Bentley, Mercedes, Rolls-Royce) загорелись в конце ноября у дома №15 в Оружейном переулке.

Автомобили принадлежали коммерческой компании и находились в лизинге у индивидуального предпринимателя. Стоянка, где произошел поджог, принадлежала автоломбарду.

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