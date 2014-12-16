Иномарки общей стоимостью в 100 млн рублей подожгли - следствие

Люксовые иномарки в центре Москвы сгорели из-за поджога

В деле об автопожаре в центре столицы, в результате которого сгорели 12 дорогих иномарок, появились первые выводы специалистов. Экспертиза показала, что машины подожгли злоумышленники, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества". Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что иномарки общей стоимостью около 100 миллионов рублей (среди пострадавших машин были Bentley, Mercedes, Rolls-Royce) загорелись в конце ноября у дома №15 в Оружейном переулке.

Автомобили принадлежали коммерческой компании и находились в лизинге у индивидуального предпринимателя. Стоянка, где произошел поджог, принадлежала автоломбарду.