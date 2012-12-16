Шесть человек погибли в результате пожаров в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 16 декабря пожары в Подмосковье унесли жизни шести человек. Четыре человека погибли и один пострадал в пожаре в Коломне и еще двое погибли в результате пожара в частном доме в деревне Папертники.

Пожар в Коломне произошел в одной из квартир жилого девятиэтажного дома на набережной Дмитрия Донского.

"В 00.32 16.12.2012 г. от дежурного Коломенского ГПО в ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области" поступило сообщение о пожаре... В 00.39 по прибытию первого пожарного подразделения ПЧ-32 было обнаружено возгорание на площади 20 м2", – сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

На месте происшествия были обнаружены тела четырех погибших – трех мужчин и одной женщины. Личности погибших пока не установлены.

Пожар был полностью ликвидирован в 01.46. В тушении пожара были задействованы 32 человека и 10 единиц техники.

Кроме того, в ночь на 16 декабря пожар в деревне Папертники унес жизни двоих человек. Возгорание произошло в частном двухэтажном доме. В настоящее время устанавливаются пол и личности погибших.