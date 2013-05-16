Дым отечества: как выжить в сезон пожаров и смога

Фото: ИТАР-ТАСС

Вокруг Москвы начали гореть торфяники. Первые случаи возгораний были зафиксированы во время майских праздников, а после загорелся торф возле границы с Подмосковьем – в Тверской области. Если огонь будет распространяться, столице эти пожары грозят задымлением. Сетевое издание М24.ru решило напомнить москвичам о том, как вести себя в случае возникновения крупных торфяных пожаров.

Со смогом горожане знакомы давно - самая сложная ситуация была в столице летом 2010-го года. Оно вообще вошло в историю Москвы как самое жаркое за 130 лет. В течение месяца столбики термометров не опускались ниже +30 градусов. Жара и засуха тогда спровоцировали большое количество природных пожаров. Смог от горящих лесов и торфяников накрыл весь регион. Не спасало москвичей даже метро – температура воздуха на некоторых станциях поднималась до +34 градусов.

В МЧС уверяют, что в этом году ситуация не повторится. Под особым контролем несколько десятков районов Подмосковья. Среди них: Луховицкий, Шатурский, Орехово-Зуевский, Егорьевский, Ногинский, Павлово-Посадский, Клинский, Дмитровский, Талдомский, Щелковский, Шаховский, Лотошинский, Коломенский, а также подмосковные города Электрогорск и Рошаль. На обводнение торфяников в Московской области в этом году выделено почти 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги построят почти 600 пожарных водоемов и больше 50-ти дорог.

На случай массовых пожаров в лесах и на торфяниках в МЧС разработаны специальные рекомендации. В них, в частности, указано, что возгорания могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, выжига сухой травы и по другим причинам. При горении торфа могут начинаться подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться, гореть без доступа воздуха и даже под водой. Кроме того, над торфяниками могут образовываться "столбчатые завихрения" горячей золы и горящей торфяной пыли, при сильном ветре они могут переноситься на большие расстояния, вызывать новые возгорания и даже ожоги у людей и животных.

Чтобы снизить ущерб от таких пожаров, заранее расчищаются просеки и грунтовые полосы, в населенных пунктах обустраиваются пруды и водоемы. Кроме того, на торфяниках организуется дежурство пожарных, изготавливаются ватно-марлевые повязки и респираторы, ограничивается режим посещения лесов в засушливый период.

Оказавшись вблизи очага пожара, в первую очередь следует по возможности позвонить в "01" и предупредить всех находящихся поблизости людей о том, что надо выйти из опасной зоны. Прятаться от огня и дыма лучше всего на дороге, просеке, большой поляне или у водоема. Если невозможно уйти от пожара, лучше войти в водоем или накрыться мокрой одеждой. При этом дышать следует воздухом возле земли – там меньше дыма.

Пожарные советуют сбивать небольшое пламя, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом или затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа и поливкой водой. При тушении пожара не стоит далеко уходить от дорог и просек, нельзя терять из виду других участников. Во время торфяного пожара могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя.

Если смог от пожаров достиг города, медики рекомендуют избегать длительного пребывания на воздухе ранним утром – в это время в воздухе находится максимальное количество гари. В жару вообще следует как можно реже бывать на улице. Кроме того, стоит ограничить физические нагрузки и пить много воды. Врачи советуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, соки, кислородно-белковые коктейли и молочно-кислые напитки. При этом сладкую газировку во время жары стоит исключить совсем.

Чтобы снизить токсическое воздействие смога, можно принимать поливитамины. А при усилении запаха дыма рекомендуется надевать увлажненные защитные маски, оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью. Особенно это будет полезно пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Согласно рекомендациям Минздрава, во время жары и смога в помещениях ежедневно необходимо проводить влажные уборки. Кроме того, следует несколько раз в день принимать душ и чаще промывать нос и горло. Есть лучше легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу – предпочтительно овощи и фрукты. Не стоит принимать алкогольные напитки и пиво, а также важно исключить курение, поскольку оно провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В любом случае, при первых симптомах недомогания (одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.