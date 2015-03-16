Движение в районе Новодевичьего монастыря ограничено

Фото: ТАСС

Движение в районе Новодевичьего монастыря, где горит колокольня, ограничено. Перекрыта Большая Пироговская улица, сообщает телеканал "Москва 24". Также ограничено движение по Лужнецкому проезду от Хамовнического вала до улицы 10-летия Октября.

Дептранс просит автомобилистов воздержаться от поездок в районе Новодевичьего монастыря, чтобы не мешать работе пожарных, сообщает инфоцентр ведомства.

"Просим автомобилистов воздержаться от поездок в район Новодевичьего монастыря, чтобы не мешать работе пожарных расчетов", - говорится в сообщении.

Добавим, колокольня Новодевичьего монастыря загорелась вечером в воскресенье, 15 марта. Горит верхняя часть колокольни, которая находится на реконструкции и закрыта строительными лесами.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Пожар тушат 29 единиц спецтехники, к ликвидации возгорания привлечено 113 человек.

По предварительной информации, пожар возник из-за замыкания тепловых пушек, сушивших фасад. Жертв нет.