Движение в районе Новодевичьего монастыря ограничено

Фото: ТАСС
Движение в районе Новодевичьего монастыря, где горит колокольня, ограничено. Перекрыта Большая Пироговская улица, сообщает телеканал "Москва 24". Также ограничено движение по Лужнецкому проезду от Хамовнического вала до улицы 10-летия Октября.
Дептранс просит автомобилистов воздержаться от поездок в районе Новодевичьего монастыря, чтобы не мешать работе пожарных, сообщает инфоцентр ведомства.
"Просим автомобилистов воздержаться от поездок в район Новодевичьего монастыря, чтобы не мешать работе пожарных расчетов", - говорится в сообщении.
Добавим, колокольня Новодевичьего монастыря загорелась вечером в воскресенье, 15 марта. Горит верхняя часть колокольни, которая находится на реконструкции и закрыта строительными лесами.
Площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
Пожар тушат 29 единиц спецтехники, к ликвидации возгорания привлечено 113 человек.
По предварительной информации, пожар возник из-за замыкания тепловых пушек, сушивших фасад. Жертв нет.