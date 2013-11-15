На северо-западе Москвы произошел пожар в административном здании

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-западе Москвы произошел пожар в административном строении. Пожарные вынуждены были эвакуировать персонал здания.

Сигнал о возгорании по адресу Походный проезд, дом 3, поступил в дежурную часть в 14.54, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Спустя семь минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Пламя вспыхнуло в административно-хозяйственном здании Министерства по налогам и сборам России.

Выяснилось, что на первом и четвертом этажах здания загорелся утеплитель. Общая площадь пожара не превысила 10 квадратных метров.

К 15.50 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.