На складе с химикатами в китайском Тяньцзине прогремели новые взрывы

В китайском Тяньцзине вновь прогремели взрывы на складе

На складе в китайском Тяньцзине вновь прогремели взрывы, передает телеканал "Москва 24".

После очередных хлопков возник пожар, в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Местные власти эвакуируют людей в радиусе трех километров от места происшествия.

Спасательные подразделения остаются там вот уже несколько дней. Ранее в Тяньцзине на складе опасных веществ прогремел мощный взрыв.

Погибли не менее 85 человек, более семисот пострадали. Помещения принадлежат компании, которая специализируется на перевозках токсических химикатов, включая цианид натрия.

Напомним, 13 августа взрыв произошел в городском районе Бинхай на логистическом складе компании "Жуйхай" на севере Китая. По свидетельству очевидцев, взрывной волной выбило стекла в некоторых жилых домах. На кадрах с места ЧП видно, что в районе инцидента начался сильный пожар.

По сообщению агентства Синхуа, после первого взрыва на складе и последовавшего за ним пожара произошло еще несколько взрывов в тот момент, когда пожарные вели борьбу с огнем.