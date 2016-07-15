В выселенном здании в центре Москвы произошел пожар

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В выселенном здании в центре столицы произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пламя вспыхнуло в двухэтажном выселенном здании на Комсомольском проспекте, дом 1. Пожар был оперативно потушен, его площадь составила 50 квадратных метров.

С начала года пожарно-спасательные подразделения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности спасли 2 тысячи 140 человек.

На пожарах спасли 105 человек, в дорожно-транспортных происшествиях – 85 человек. В других аварийно-спасательных работах сотрудники ведомства спасли 1 тысячу 949 человека.

Столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности закупил девять тепловизоров.

Портативные камеры ночного видения с точностью до градуса определят температуру в помещении. В местах сильного задымления они помогут быстро найти и спасти человека, а также точно определить очаги возгорания. Встроенная видеокамера даст четкую картинку с места пожара или ЧC.