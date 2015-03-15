Форма поиска по сайту

15 марта 2015, 19:31

Происшествия

Пожар в здании возле Киевского вокзала локализован

Пожар в здании возле Киевского вокзала локализован, об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"Принятыми мерами в 19:07 пожар был локализован. В тушении принимают участие 28 человек личного состава, семь единиц техники и пожарный поезд", - уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, возгорание произошло в одноэтажном здании в районе 8 пути. Это помещение для работников аутсорсинговой компании, занимающихся уборкой поездов.

"Площадь пожара не превышала 30 кв. м, но для предотвращения угрозы распространения огня для взаимодействия с пожарными бригадами на место оперативно прибыл пожарный поезд, базирующийся на станции Москва-пассажирская Киевская. С его помощью предотвращена угроза распространения огня на другие здания", - добавили в пресс-службе.

По данным МЖД, пожар был ликвидирован в 18:25. На данный момент ведется проливка здания.

Пострадавших нет.

На движение поездов пожар не повлиял.

