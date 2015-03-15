У Киевского вокзала горит административное здание

На площади Киевского вокзала горит одноэтажное здание. Существует угроза распространения огня. На данный момент площадь пожара достигла ста квадратных метров, привлечен пожарный поезд, сообщает Агентство "Москва".

"Произошло возгорание в одноэтажном здании, принадлежащем РЖД. Строение разделено на блоки", - сообщили в правоохранительных органах.

Как сообщили в управлении МЧС по Москве, по предварительной информации пожар произошел в административном здании на улице Киевская, за домом 7.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 17:44 и приступили к тушению возгорания. Люди покинули горевшее здание до прибытия спасателей", - отметили в ведомстве, добавив, что информации о пострадавших не поступало.