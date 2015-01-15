Одноэтажный металлический ангар сгорел на северо-востоке столицы

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На северо-востоке Москвы загорелся одноэтажный металлический ангар. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В течение часа пожар был потушен, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Как уточняется, сообщение о пожаре на Проектируемом проезде поступило в 4.30. Горел одноэтажный металлический ангар, площадь пожара составила 150 квадратных метров В 4.38 на место прибыли пожарные.

Отмечается, что в 5.23 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.