14 ноября 2016, 09:35

Происшествия

Дом и баня сгорели в ТиНАО

Двухэтажный коттедж и баня сгорели в Троицком округе. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Пожар произошел в селе Вороново, недалеко от Подольска. Пламя охватило почти 200 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП произошло по вине хозяина. Мужчина растопил баню, примыкавшую к основному кирпично-деревянному строению, и ушел спать.

Баня загорелась, и огонь тут же перекинулся на дом. Пожарных вызвали соседи, но еще до приезда спасателей обрушился первый этаж здания. Коттедж выгорел полностью, но его владелец цел.

пожары возгорания ТиНАО чп

