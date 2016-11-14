Дом и баня сгорели в ТиНАО

Двухэтажный коттедж и баня сгорели в Троицком округе. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Пожар произошел в селе Вороново, недалеко от Подольска. Пламя охватило почти 200 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП произошло по вине хозяина. Мужчина растопил баню, примыкавшую к основному кирпично-деревянному строению, и ушел спать.

Баня загорелась, и огонь тут же перекинулся на дом. Пожарных вызвали соседи, но еще до приезда спасателей обрушился первый этаж здания. Коттедж выгорел полностью, но его владелец цел.