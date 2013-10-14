Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 14 октября на юге Москвы в ходе ремонтных работ загорелся газ из трубы низкого давления.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, инцидент произошел у дома №7 по Симферопольскому проезду. Там в ходе резки труб произошло "загорание деревянной опалубки и факельное горение из газовой трубы".

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя 4 минуты после сообщения, возгорание было устранено за 15 минут.

В результате ЧП никто не пострадал, жильцы от газоснабжения не отключались. В настоящее время причины происшествия устанавливаются.