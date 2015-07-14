На юге города произошел пожар в торговом центре

В торговом центре на юге Москвы произошел пожар

На юге столицы произошел пожар в торговом центре, передает телеканал "Москва 24".

Он начался в комплексе у станции метро "Автозаводская" на улице Мастеркова. Из помещений были эвакуированы посетители и работники.

Всего из торгового центра вывели около 200 человек. К настоящему времени пожар уже потушен. Информации о пострадавших не поступало.

Отметим, накануне на юге Москвы загорелся автосервис. Пожар произошел по адресу улица Дорожная, дом 21. Возгорание возникло в одноэтажном строении, приспособленном под автосервис.

В 22.13 пожар был ликвидирован. В результате произошедшего никто не пострадал. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.