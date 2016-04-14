В центре Москвы загорелась система вентиляции ресторана

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Система вентиляции загорелась в пристройке к ресторану в центре столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Возгорание произошло по адресу: улица Большая Никитская, 24. По словам источника, загорелись двигатели системы вентиляции и утеплитель.

Площадь пожара составляет пять квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к ликвидации возгорания.

Из помещения ресторана проведена эвакуация людей. Пострадавших в результате инцидента нет. Из-за пожара движение транспорта по Большой Никитской улице затруднено.