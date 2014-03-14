В Люберцах при пожаре пострадали люди и полностью выгорела квартира

Фото: 50.mchs.gov.ru

В городе Люберцы Московской области произошел пожар в квартире. Есть пострадавшие, передает ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в квартире №6 дома 9 на улице Строителей поступило в ведомство ранним утром в пятницу. Произошло возгорание на втором этаже кирпичного дома. В 04:50 спасателям удалось локализовать пожар на площади 35 квадратных метров. А в 04:55 ликвидировать открытое горение.

В результате пожара квартира выгорела полностью. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Для тушения было привлечено 27 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек и 5 единиц техники.