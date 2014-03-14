Причиной пожара в байк-клубе на северо-западе Москвы мог стать поджог

Президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") (в центре). Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар в клубе Sexton на северо-западе Москвы мог произойти из-за поджога, заявил лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как "Хирург".

"Есть версия, что это поджог. Очевидцы мне сообщили, что возгорание было в нескольких местах. Более подробной информацией я пока не владею. Пожар в Sexton добавит нам проблем: мы планировали в этом году крупный байк-фестиваль в Севастополе, теперь же придется разрываться между восстановлением клуба и этим мероприятием", - приводит слова Залдостанова ИТАР-ТАСС.

По его словам, в момент возгорания в клубе было довольно много людей.

"Пожар причинил довольно серьезный материальный ущерб, выгорело примерно треть заведения. Хорошо, что никто не пострадал и не погиб - система оповещения сработала нормально", - отметил Залдостанов.

Напомним, что возгорание в столичном байкерском клубе на улице Нижние Мневники произошло в четверг вечером. Площадь пожара в деревянном здании составила около 100 квадратных метров. Горела крыша здания, расположенный внутри трактир и музей мототехники. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Сотрудники московской полиции проведут проверку в целях установления причин и обстоятельств пожара в байк-клубе.