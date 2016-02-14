При пожаре в ТиНАО погиб пожилой мужчина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело 74-летнего мужчины было обнаружено после тушения пожара в квартире одного из жилых домов в поселке Мосрентген. По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.

Сейчас следователи выполняют необходимые проверочные мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.