14 февраля 2016, 18:03

Происшествия

При пожаре в ТиНАО погиб пожилой мужчина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело 74-летнего мужчины было обнаружено после тушения пожара в квартире одного из жилых домов в поселке Мосрентген. По предварительным данным, причиной пожара стало курение в постели.

Сейчас следователи выполняют необходимые проверочные мероприятия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

пожары Следственный комитет следствие ТиНАО гибель людей чп

