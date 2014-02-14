Пожар в здании на юго-востоке Москвы потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели потушили пожар в административном здании на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Пламя удалось погасить в 10.36. В ликвидации огня принимали участие 24 подразделения общей численностью 72 человека.

Напомним, около 9 часов утра 14 февраля стало известно о пожаре, вспыхнувшем в административном здании во 2-м Грайвороновском проезде. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, из здания эвакуировали 20 человек.

В районе ЧП было ограничено движение автомобилей.