Площадь пожара в здании в ЮВАО увеличилась до 150 кв. метров

Фото: M24.ru

Площадь пожара в трехэтажном здании на юго-востоке Москвы увеличилась до 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба главка МЧС по Москве.

По уточненным данным, из здания были эвакуированы не 80, а 20 человек. В тушении пламени принимают участие уже 24 подразделения, пожару присвоен второй ранг сложности. Локализовать пламя удалось в 10.16.

В районе ЧП затруднено движение машин, спасатели просят автомобилистов искать пути объезда.

Напомним, около 9 часов утра 14 февраля стало известно о пожаре, вспыхнувшем в административном здании во 2-м Грайвороновском проезде. Первоначальная площадь составила 80 квадратных метров. Сведений о пострадавших пока нет.