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ЧП

14 января 2015, 08:21

Склад спортивного инвентаря сгорел на востоке Москвы

пожары склады чп

Фото: ТАСС

На востоке столицы минувшей ночью произошел крупный пожар. Сгорел склад спортивного инвентаря, пострадавших нет, сообщает пресс-служба московского управления МЧС.

Пламя вспыхнуло в здании по адресу: улица Большая Черкизовская, дом 125, корпус 4. Загорелось одноэтажное здание, огонь охватил хранившийся там спортивный инвентарь. Сигнал о возгорании поступил на пульт оперативного дежурного в 5.16.

Спустя час пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются специалистами МЧС.

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Отметим, что 10 января на востоке столицы произошел серьезный пожар - сгорел жилой городок из 60 бытовок. Металлические конструкции были выстроены в два этажа. Пожар начался на первом ярусе. В момент возгорания во многих бытовках находились дорожные рабочие, некоторые из них спали.

Обошлось без жертв, люди успели выбраться самостоятельно еще до приезда спасателей. Тушили пожар силами 15 подразделений. Полностью ликвидировать пламя удалось через час. Причины возгорания выясняются, предварительная версия - короткое замыкание.

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