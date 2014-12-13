В Мытищинском районе Подмосковья загорелся склад

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Утром в субботу, 13 декабря, на складе в Мытищинском районе Подмосковья вспыхнул пожар. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о возникновении огня поступил на пульт дежурного в 7.05. ЧП произошло по адресу Мытищинский муниципальный район, Осташковское шоссе, владение 1б.

Прибывшие на место спасатели установили, что огонь вспыхнул в одной из секций складского ангара. Был объявлен второй - повышенный - ранг пожара. В 8.03 ранг сняли, а в 8.09 возгорание удалось локализовать.

В тушении огня принимают участие 22 единицы техники и 85 человек. Дальнейшая информация уточняется.

Отметим, что в конце ноября в Мытищах произошел пожар на территории воинской части. Там горел склад.

В начале ноября вспыхнул огонь в столичном автокомбинате. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.