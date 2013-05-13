На западе Москвы сгорели несколько автомобилей и мотоциклов

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 13 мая на автостоянке, расположенной на Веерной улице запада Москвы, сгорело несколько автомобилей и мотоциклов. По предварительным данным, пострадали две машины, два скутера мотобайк.

Сообщение о возгорании в ангаре охраняемой стоянки на пульт дежурного поступило около часа ночи. Сотрудники полиции прибыли на парковку для охраны места происшествия. По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки, по данному факту проводится проверка, сообщили M24.ru в пресс-службе главка МВД.

Недавно на стоянке сгорело еще два автомобиля: ЧП произошло 1 мая в ЮАО, на Ореховом бульваре. Сначала загорелась "Волга", потом огонь перекинулся на соседний автомобиль. Пострадавших не было.