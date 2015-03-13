Семь квартир сгорели при пожаре в жилом доме на юго-востоке столицы

Фото: M24.ru

В жилом доме на Шоссейной улице произошел пожар, площадь возгорания составила 220 квадратных метров, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного 13 марта в 04.24. По прибытие на место, пожарные установили, что на 11 этаже горит балкон.

По информации ТАСС, сначала загорелись четыре балкона на верхних этажах дома, затем огонь перекинулся на квартиры. Всего сгорели семь квартир на 11-м и 12-м этажах. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего. В итоге пострадали пять человек - трое жильцов и двое пожарных.

В МЧС уточнили, что в ходе спасения людей произошел выброс пламени, в результате чего двое пожарных получили ожоги рук. Кроме того, из задымленных помещений были спасены 13 человек.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия работают представители администрации округа, которые решают вопрос о размещении жителей пострадавших от огня квартир.