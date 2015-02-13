На станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии произошло возгорание

В подсобном помещении на станции метро "Киевская" произошло возгорание

На станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии произошло возгорание, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

По данным спасателей, пламя возникло в техническом помещении на поверхности, площадь возгорания составила один квадратный метр. В 16.43 пожар был ликвидирован.

В МЧС уточнили, что поезда следуют в штатном режиме, пассажиров не эвакуировали.

Последний раз пожар в метро был 28 февраля: на Кольцевой линии метро, в районе станции "Парк культуры", произошло задымление. В тоннеле произошло короткое замыкание, из-за чего и появился дым.

Добавим, что пассажиров московского метро будут оповещать о чрезвычайных происшествиях в городе, в том числе о пожарах и загрязнении воздуха. Оперативные сообщения МЧС будут транслироваться бегущей строкой в вагонах в метро, по громкой связи и на экранах, установленных в вестибюлях подземки.