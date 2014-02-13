Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани потушен

Фото: ИТАР-ТАСС

На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить пожар. Предприятие снабжает бензином заправки московского региона. В тушении были задействованы пять пожарных поездов, несколько десятков единиц техники и более шестидесяти спасателей, сообщает телеканал "Москва 24".

Пожар начался в районе эстакады слива-налива нефтепродуктов с воспламенения нескольких цистерн, а потом распространился на шесть вагонов. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время столкновения цистерн друг с другом из-за грубого нарушения техники безопасности персоналом железной дороги.

Жертв и пострадавших нет.