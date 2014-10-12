На строительном рынке на юго-западе столицы горели торговые павильоны

Крупный пожар произошел на 41-м километре МКАД

На строительном рынке на юго-западе Москвы произошел пожар, передает телеканал "Москва 24".

В 23.26 поступило сообщение о возгорании в торговых павильонах на территории строительного рынка "Мельница" в поселке Мосрентген. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

В 3.50 пожар удалось локализовать, а в 4.44 минуты возгорание полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Рынок неоднократно горел и раньше. Последний крупный пожар произошел там в мае этого года. Тогда площадь возгорания составила 400 квадратных метров.