Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября 2013, 14:00

Происшествия

Пожар в текстильной фабрике в центре Москвы ликвидирован

Ликвидирован пожар в текстильной фабрике в ЦАО

В субботу, 12 октября, в 12.06 на пульт спасения поступило сообщение о возгорании здания текстильной фабрики "Трехгорная мануфактура", расположенной на улице Рочдельская, 15. Огонь охватил крышу и чердак помещения. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. В 13.32 пожарным удалось ликвидировать возгорание.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 12 часов 11 минут. Происходило загорание утеплителя и деревянной обрешетки на чердаке 3-х этажного административного здания", - отметили в ГУ МЧС России по Москве.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают 10 пожарных расчетов.

Ссылки по теме


пожары возгорания фабрики чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика