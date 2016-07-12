Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре на востоке Москвы. Еще десять жильцов подъезда горящего дома были эвакуированы, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в доме на Алтайской улице. Пламя было оперативно потушено.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, один человек пострадал. В настоящее время устанавливается причина пожара.

Несколько дней назад на складе в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.