В жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар

В жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.
Пламя вспыхнуло в одной из квартир по адресу Вильнюсская улица, дом 8, корпус 2. Огонь быстро распространился по жилому помещению.
Прибывшие на место происшествия пожарные приступили к тушению возгорания. В настоящее время пожар ликвидирован.
"Загорание произошло в одной из квартир, в настоящий момент его тушат. Номер сложности пожару не присвоен", - сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания уточняется.