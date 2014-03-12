В жилом доме на юго-западе Москвы произошел пожар

На юго-западе Москвы горит жилой дом

В жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир по адресу Вильнюсская улица, дом 8, корпус 2. Огонь быстро распространился по жилому помещению.

Прибывшие на место происшествия пожарные приступили к тушению возгорания. В настоящее время пожар ликвидирован.

"Загорание произошло в одной из квартир, в настоящий момент его тушат. Номер сложности пожару не присвоен", - сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе МЧС России.

Площадь возгорания уточняется.