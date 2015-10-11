Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2015, 22:25

Происшествия

В Петербурге горит здание военно-морского института

Фото: ТАСС/Александра Краснова

В Морском корпусе Петра Великого – Санкт-Петербургском военно-морском институте произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Огонь вспыхнул на 4 этаже учебного здания на набережной Лейтенанта Шмидта, дом № 17. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности.

На четвертом этаже происходит горение обстановки в учительской площадью 30 квадратных метров на всей площади и деревянных конструкций чердака на площади 250 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечены от МЧС 70 человек личного состава и 14 единиц спецтехники.

Сайты по теме


пожары Санкт-Петербург МЧС России чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика