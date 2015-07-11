В здании образовательного центра "Газпрома" произошел пожар

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На юго-западе произошел пожар в здании образовательного центра "Газпрома". Горела кровля, в настоящее время возгорание уже потушено, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло в четырехэтажном здании по адресу: Новочеремушкинская улица, дом 66. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Детей в здании не было, поскольку там проводился ремонт. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Напомним, 8 июля произошел крупный пожар в административном здании на территории завода ЗИЛ. По предварительным данным, возгорание возникло из-за нарушений техники безопасности во время проведения в здании сварочных работ.

Пожарным удалось спасти из огня четырех человек. Один человек погиб, его личность устанавливается.

На месте ЧП работали 86 человек личного состава и 29 единиц техники, а также три вертолета и 2 катера.

По данным МЧС, в 15.42 пожар был локализован, а в 18.17 полностью ликвидирован.

Площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. Даже спустя несколько часов после того, как пламя было ликвидировано, огнеборцы занимались проливкой сгоревшего здания.