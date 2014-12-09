В результате пожара на востоке Москвы погиб один человек

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Во вторник, 9 декабря, в двухкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Поступил сигнал о пожаре на улице 11-я Парковая, дом 21. На пятом этаже девятиэтажного жилого дома загорелась двухкомнатная квартира. Наблюдалось открытое горение, в подъезде плотное задымление и высокая температура.

Прибывшие на место пожарные приступили к тушению огня и осмотру соседних квартир. На пятом этаже в межквартирном холле был обнаружен погибший.

Жильцов подъезда вывели на улицу. В настоящее время возгорание на площади 45 кв. м ликвидировано, проводится вентилирование подъезда и проверка квартир, количество спасенных уточняется.