Пожар на строительном рынке в Новой Москве потушен

На строительном рынке в поселке Мосрентген произошел пожар

Пожар на строительном рынке в поселке Мосрентген в Новомосковском округе потушен. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Площадь пожара составила более 150 квадратных метров. Горело двухэтажное здание. По словам спасателей, В результате пожара на площади 70 квадратных метров обрушилась кровля здания.

По информации пресс-службы Главного управления МВД по Москве, около полуночи пожар был потушен. "Жертв и пострадавших нет", - уточняется на сайте ведомства.