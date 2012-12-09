Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря 2012, 10:43

Происшествия

Пожар на строительном рынке в Новой Москве потушен

На строительном рынке в поселке Мосрентген произошел пожар

Пожар на строительном рынке в поселке Мосрентген в Новомосковском округе потушен. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Площадь пожара составила более 150 квадратных метров. Горело двухэтажное здание. По словам спасателей, В результате пожара на площади 70 квадратных метров обрушилась кровля здания.

По информации пресс-службы Главного управления МВД по Москве, около полуночи пожар был потушен. "Жертв и пострадавших нет", - уточняется на сайте ведомства.

Ссылки по теме


пожары рынок чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика