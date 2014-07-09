В Новой Москве из-за аварии 22 частных дома остались без газа

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В Новой Москве из-за пожара на газопроводе без "голубого топлива" остались 22 частных дома, сообщает в среду Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном главке МВД России.

Сообщение о повреждении газопровода в селе Богоявление поселения Вороновское поступило в ведомство около 19.00. Там произошло возгорание газовровода, которое вскоре было ликвидировано прибывшими на место ЧП спецслужбами.

По данным пресс-службы, во время пожара пострадал бурильщик, проводивший земельно-строительные работы. По факту инцидента проводится проверка.