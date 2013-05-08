В майские праздники возникли первые торфяные пожары

"Гринпис" призывает не поджигать траву во избежание пожаров

В минувшие праздничные дни возникли первые в этом году торфяные пожары. Причиной возгорания в большинстве случаев стал поджог сухой травы, рассказал в эфире "Москва FM" координатор противопожарного проекта "Гринпис России" Григорий Куксин.

"Огромное количество пожаров возникло именно по этой причине. В том числе первые торфяные пожары. Они потушены, но с большим опасением мы ожидаем продолжения праздников", – отметил Куксин.

Он призвал отдыхающих и дачников не поджигать сухую траву. В последние годы именно по этой причине происходит большинство возгораний.

"А в остальном понятно, что где-то на дачном участке и без костра не обойтись, но это вопрос тушения и контроля. Тогда праздники останутся праздниками", – отметил эксперт.

Напомним, московское управление МЧС сообщило о готовности к сезону лесных пожаров. В экстренной ситуации ведомство может мобилизовать почти 500 единиц техники и около полутора тысяч человек личного состава. Этих сил хватит не только на Москву, но и на территорию области.