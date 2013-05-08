На рынке в ЮЗАО сгорели несколько павильонов

На юго-западе столицы горел рынок

Минувшей ночью произошел пожар на рынке на юго-западе столицы. Загорелись палатки, расположенные вблизи крупного торгового комплекса.

Пламя охватило торговые ряды, буквально примыкавшие к торговому комплексу "Спектр". Сразу после возгорания место происшествия оцепили охранники торгового комплекса, стремившиеся разогнать свидетелей.

Площадь пожара составила примерно 60 квадратных метров. По словам местных жителей, сгоревшие торговые ряды были пожароопасными. Кроме торговых палаток на территории рынка располагалось кафе, в котором не было системы пожаротушения.

Отметим, что о пожаре на юго-западе столицы M24.ru сообщили читатели. Очевидцы предполагали, что возгорание произошло в торговом центре, расположенном около метро "Теплый стан".