На юго-западе Москвы горит предположительно торговый центр

Фото: M24.ru

Читатели M24.ru сообщают о сильном пожаре на Новоясеневском проспекте в столице.

По предположению очевидцев, это может быть ТЦ "Спектр".

Из окна моего дома видно как горит один из торговых центров около метро "Теплый стан". Самого огня не видно но видно зарева и клубы дыма. Скорей всего это ТЦ "Спектр" или один из строящихся рядом", - пишет один из очевидцев.

M24.ru следит за развитием событий.

