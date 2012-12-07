В результате пожара в Щербинке погибла женщина и двое детей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Новой Москве, на территории города Щербинка произошел пожар, в огне погибли три человека.

Как сообщает РИА Новости, около 12:40 на Красноармейской улице произошел пожар в жилых домах, в огне погибли двое детей и женщина.

Прибывшие на место полицейские оцепили место происшествия, причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Недалеко от Щербинки 6 декабря произошел еще один пожар – в одной из квартир дома №52 по Чечерскому проезду загорелись вещи. Пожарные и сотрудники МЧС спасли одного человека, еще четверо эвакуировались сами.