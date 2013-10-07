В подмосковном Дмитрове горит завод по производству станков

Фото: ИТАР-ТАСС

На заводе по производству станков и металлических изделий из алюминия в подмосковном Дмитрове возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в 21.03. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в подвальном помещении. В подвале находятся две бочки с маслом по 25 кубических метров каждая.

Площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.