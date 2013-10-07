В подмосковном Дмитрове горит завод по производству станков

Фото: ИТАР-ТАСС
На заводе по производству станков и металлических изделий из алюминия в подмосковном Дмитрове возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в 21.03. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в подвальном помещении. В подвале находятся две бочки с маслом по 25 кубических метров каждая.
Площадь пожара составляет 40 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
