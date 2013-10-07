В торговом центре "Мега Белая дача" произошел пожар

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном торговом центре "Мега Белая Дача" произошел пожар. Спасатели не стали эвакуировать посетителей – площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сообщение о задымлении поступило в 11.43; через шесть минут прибыли первые пожарные. Оказалось, что в складском помещении на 1-м этаже ТЦ произошло загорание личных вещей.

Пламя было потушено силами работников "Меги"; спасатели прибыли из-за сигнала, поступившего с системы оповещения магазина.