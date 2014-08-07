Ликвидирован пожар на Большой Косинской улице

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Пожарные потушили крупное возгорание на востоке столицы. В районе Косино-Ухтомский сгорели два деревянных дома и несколько хозяйственных построек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Сигнал о возгорании по адресу: ул. Большая Косинская, д. 85, поступил на пульт оперативного дежурного в 6.59. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горят двухэтажные частные дома. Из них эвакуировали жильцов, после чего огнеборцы приступили к тушению пожара.

Спустя полчаса возгорание было локализовано, а еще через несколько минут - потушено. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, никто не пострадал.

Во время тушения огня пожарным пришлось ограничить движение по Большой Косинской улице. В настоящее время, по данным сервиса "Яндекс Пробки", автомобилисты не испытывают затруднений при движении по улице.