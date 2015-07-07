Пожар на строительном рынке в ТиНАО потушен

На строительном рынке "Молоток" произошел пожар

Пожар на Калужском шоссе, где утром во вторник загорелся строительный рынок "Молоток", потушен, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В 07.17 пожар был локализован. В 7.45 спасателям удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

Ранее m24.ru сообщало, что горит строительный рынок "Молоток", расположенный по адресу: Калужское шоссе, 42 км. В тушении принимала участие авиация.

Вертолеты произвели 23 сброса воды, объемом 92 тонны. На месте происшествия работали 32 подразделения, численностью 86 человек. Сведений о пострадавших не поступало.