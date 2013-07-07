Причиной пожара на "Площади Ильича" могло стать замыкание проводки

ТЦ на Золоторожском валу мог загореться из-за замыкания проводки

Пожар в торговом центре у станции метро "Площадь Ильича" на Золоторожском валу, по предварительным данным, мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки, которую вызвала перегрузка сети.

Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Между тем, в районе ЧП до сих пор сохраняется сильный запах гари. Сотрудники МЧС на всякий случай заливают строение водой, а владельцы торговых точек вывозят товар и мебель. Привести в порядок поврежденные помещения они рассчитывают в течение двух недель.

Возгорание в кафе в торговом центре на Золоторожском валу произошло в субботу днем. Огонь быстро перекинулся на соседние магазины. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. Более шести часов его тушили несколько десятков пожарных расчетов и два вертолета. Произошло частичное обрушение. Пострадавших нет. В районе ЧП наблюдалось сильное задымление. Из-за чего пришлось на некоторое время закрыть станцию метро "Площадь Ильича". Кроме того, на ближайших улицах было сильно затруднено движение.